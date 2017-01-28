الحكومة توّدع وزير التجارة بلعايب





وري الثرى، أمس بمقبرة الشراقة في الجزائر العاصمة، جثمان الفقيد وزير التجارة بختي بلعايب، وسط حضور قوي للوزراء وعدد من كبار مسؤولي الدولة، وكثير من المواطنين الذين اكتشف بعضهم خصال الراحل بعد أن وافته المنية، حين راح المقربون منه يعددون مناقبه. وكان الفقيد بختي بلعايب الذي تولى منصبه كوزير في جويلية 2015 خلفا لعمارة بن يونس يتابع علاجا طبيا منذ 18 جانفي الجاري في حين عين وزير السكن عبد المجيد تبون لضمان نيابة وزارة التجارة. وبختي بلعايب الذي ولد في 22 أوت 1953 في ثنية الحد (تيسميلت) متزوج وأب لثلاثة أبناء متحصل على شهادة العلوم التجارية من المعهد الوطني للتجارة (جوان 1977). وقد تولى عدة مناصب بوزارة التجارة كنائب مدير بوازرة التجارة (ديسمبر 1982-جويلية 1989) ومدير مركزي للتجارة (جويلية 1989-أوت 1990) ومدير عام للتنظيم التجاري (أوت 1990-أكتوبر 1991) قبل أن يتولى مهام مكلفا بالدراسات بوزارة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة (نوفمبر 1992-أفريل 1994). كما تم تكليفه بمهمة لدى رئيس الحكومة (أفريل 1994 -سبتمبر 1996). وتولى بلعايب ولأول مرة منصب وزير التجارة بين سبتمبر 1996 وديسمبر 1999. وكان الفقيد أول مسؤول جزائري قاد الوفد الجزائري خلال الجولة الأولى من المفاوضات حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.