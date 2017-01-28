سوناطراك يوقّع عقدا جديدا مع مؤسستين إيطالية وهندية

وقّع مجمع سوناطراك ، على بروتوكول اتفاق مع الشركة الإيطالية فرساليس التابع لمجمع إيني ، وعقدا مع الشركة الهندية إنجينيرز إينديا ليميتد لإنجاز دراسات متعلقة بمشاريع بتروكمياوية. وفي هذا الصدد، قال وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، بأن بروتوكول الاتفاق مع الشركة الإيطالية فرساليس يخص إنجاز دراسات الجدوى لإنشاء مجمعات بتروكيماوية بالجزائر وأيضا تعزيز التعاون بين الشركتين في مجال البتروكيمياء خصوصا رفع إنتاج مادة الإيثلين بمصنع سكيكدة بأكثر من 164 طنا في السنة مما سيعزز الصناعة البتروكيماوية لمجمع سوناطراك ويفتح للمجمع أبوابا في أوروبا. وقد تم توقيع البروتوكول من طرف نائب رئيس نشاط التمييع - التكرير - البتروكيمياء لسوناطراك ، أكلي رميني والمدير العام لشركة فرساليس ، دانييل فيراري. وفيما يتعلق بالعقد الموقع بين سوناطراك والشركة الهندية إنجينيرز إينديا ليميتد ، فقال الوزير بأنه يتضمن إنجاز دراسات ومتابعة واستشارات فيما يخص إعادة تأهيل وحدة الايثيلان لمركب سكيكدة وتدوم مدة العقد ب23 شهرا. وقد تم توقيع العقد من طرف رميني والمدير التنفيذي لمشاريع الشركة الهندية إنجينيرز إينديا ليميتد ، ميراج سيثي.