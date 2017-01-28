سلال في أديس أبابا للمشاركة في القمة 28 للاتحاد الإفريقي
28.01.2017
حل الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بأديس أبابا حيث سيمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال الدورة العادية 28 لقمة رؤساء الدول و الحكومات المقرر عقدها يومي الاثنين و الثلاثاء في العاصمة الإثيوبية. و تنعقد القمة 28 للاتحاد الإفريقي تحت شعار «2017 سنة تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب». و علاوة على القضايا المدرجة في جدول أعمال القمة سيقوم رؤساء الدول و الحكومات بتعيين رئيس جديد للمنظمة القارية و كذا جميع مسؤولي اللجان القانونية. و يرافق الوزير الأول خلال تواجده بأديس أبابا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل. هذا و يتواجد السيد رمطان لعمامرة منذ عدة أيام بالعاصمة الإثيوبية لتمثيل الجزائر في أشغال الدورة 30 للمجلس التنفيذي التحضيرية للقمة.
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