«الوضع في البلاد يقتضي انتخاب مجلس تأسيسي»





سارة شرقي

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن الوضع في بلادنا يطرح ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي ليتسنى للشعب الجزائري تحديد شكل ومضمون المؤسسات التي يحتاجها لممارسة سيادته،موضحة بالمقابل أنه بالإمكان أن تفتح الانتخابات المقبلة الباب للفوضى والتدخل الخارجي.شددت زعيمة حزب العمال لويزة حنون على ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي حتى يتمكن الجزائريون من تحديد شكل ومضمون المؤسسات التي يحتاجون لها لممارسة سيادتهم ولإفراز السياسات الاجتماعية والسياسة المطابقة لمصالحهم حصريا، وذلك من خلال دستور يناقشونه ويشاركون في صياغته وهذا يتطلب مسارا تعبويا.وتابعت القول بان انتخاب مجلس تأسيسي يكون نتاج مسار معلوماتي في أعلى هرم السلطة في إطار الاستجابة للتعبئة في الأسفل وهذا يحدث عندما يكون القائد مستنير على حد تعبيرها.هذا وانتقدت المسؤولة الحزبية ذاتها العملية الانتخابية في الجزائر، موضحة بأنها في ذيل القائمة حيث يميز الانتخابات في بلادنا تزييف النتائج والتلاعب بها، مشيرة أنه نظرا للظرف الوطني والإقليمي والدولي فإن الانتخابات أصبحت بمثابة موعد مع القدر وبالتالي يمكنها أن تكون قاتلة دون أن تستبعد إمكانية تغير الوضع حيث أردفت أنه في السياسة لا شيء مستحيل. وأضافت أن غالبية الشعب يعلم ما هو مصير المشاكل وأن الحلول موجودة وهي قابلة للتجديد أي يترتب عن الانتخابات تحول سياسي كفيل بتغيير السياسة الاقتصادية والاجتماعية لصالح الأغلبية وأضافت أنه ثمة شروط كي يتمكن الشعب من ممارسة سيادته بالكامل ابتداء من قائمة الناخبين وقالت أنه من السهل ضمان تطهيره ويمكن للأحزاب أن تراقب العملية. وطرحت حنون خلال اجتماع المكتب السياسي أمس بمقر حزبها بالعاصمة عدة تساؤلات تصب في مجملها حول مدى إمكانية تنظيم انتخابات نزيهة ونظيفة في الجزائر حيث قالت هل الإدارة تنوي تطهير القوائم الانتخابية من التسجيلات المكررة ؟ هل ستتصرف الإدارة مع الأحزاب المشاركة دون تحيز لحزب آخر وهل توجد الإرادة في الفصل بين المال والأعمال من جهة وبين الانتخابات من جهة أخرى خاصة وأن هذا الخلط قاتل للدولة وهل الحكومة ستكون محايدة أم أن وجود وزراء بها متحزبون يجعلها تنحاز؟ ، موضحة بأن الإرادة السياسية غير متوفرة لكن يمكن توفيرها وقالت بان الشرط الحقيقي لذلك يتجلى في التعبئة، مشددة على ضرورة تتبع وزير الداخلية ورئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات للعملية. كما أبرزت لويزة حنون في سياق ذي صلة أنه بإمكان الانتخابات أن تفتح الباب للفوضى والتدخل الخارجي و أن تنحرف لأسباب أو لأخرى. وأصرت بالمقابل على ضرورة مرافقة مناضلي الحزب لحملة جمع التوقيعات التي أطلقتها النقابات المستقلة والتجمعات الجهوية لنصرة الإضرابات العمالية في مختلف القطاعات. مؤكدة بأن الإضرابات والاعتصامات هي عنصر نظام بامتياز لأنه ميدان نضال الأغلبية.