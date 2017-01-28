5 حرائق للمنازل والمحلات التجارية بمختلف بلديات عنابة





عرفت ولاية عنابة خلال 24 ساعة الماضية عدة حرائق للمنازل والمحلات التجارية في مختلف الأحياء ما أسفر عن تسجيل خسائر مادية وبشرية. تدخلت مساء أول أمس مصالح الحماية المدنية بعنابة لإخماد حريق شب بشقة في حي 500 مسكن ببوخضرة -3- التابع إداريا لبلدية البوني حيث خلف الحريق خسائر مادية تمثلت في احتراق جميع محتويات الغرفتين على غرار الأغطية والأفرشة وبعض الأجهزة الكهرومنزلية أين أخمدت النيران بعد محاصرتها من قبل أعوان الحماية المدنية ومنعها من الانتشار إلى باقي المنازل الأخرى هذا ويبقى سبب الحريق مجهول حسب ما علمنا من مصالح الحماية المدنية التي نقلت الخبر لآخر ساعة والتي أضافت أن أعوانها تدخلوا أمس لإخماد حريق شب بمنزل بحي كعبار عذراء بوسط المدينة أين اندلع الحريق داخل غرفة بالمنزل ما أسفر عن احتراق محتوياتها من أفرشة وأغطية وملابس وبعض المستلزمات المنزلية حيث أخمدت النيران فور وصول أعوان الحماية المدنية فيما لم يخلف الحريق أية خسائر بشرية ، حريق آخر شب صباح أمس بشقة في الطابق الثالث بعمارة بساحة الثورة خلف خسائر مادية وبشرية متمثلة في الأثاث المنزلي وبعض المستلزمات المتواجدة داخل الشقة إضافة إصابة رجل يبلغ من العمر 39 سنة بحروق من الدرجة الأولى في الوجه والرجل اليسرى فيما وجدت امرأة في 35 من العمر في حالة صدمة أين قدمت لهما الإسعافات الأولية في عين المكان ثم نقلا إلى مستشفى ابن سينا للعلاج حسب ما نقلته مصالح الحماية المدنية والتي أضافت أن أعوانها تدخلوا ليلة أول أمس لإخماد حريق شب بمدجنة في حي الكرمة ببلدية الحجار أين التهمت النيران 3 قارورات غاز بوتان وكذا عدد من حزم التبن فيما أنقذ نحو 4000 صوص وباقي المدجنة من الاحتراق. وفي ذات السياق شب مساء أمس حريق بمحل لصناعة الأرائك الكائن بحي كعبار عذراء بوسط المدينة ما أدى إلى تسجيل خسائر مادية وإحداث هلع وسط السكان أين أخمد من طرف أعوان الحماية المدنية، من جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا فتحت تحقيقات في الحرائق لمعرفة ظروف وقوعها والأسباب المؤدية لها والتي ما تزال غامضة إلى حد كتابة هذه الأسطر.

مازوز بوعيشة