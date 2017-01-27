عصابة مدججة بالسيوف تعتدي على حافلة لنقل الطلبة ببن مهيدي





أقدمت عصابة مجهولة العدد والهوية على الاعتداء على حافلة لنقل الطلبة على مستوى حي العمارة ببلدية بن مهيدي مساء يوم الخميس الفارط. تفاصيل الحادثة تعود إلى حدود الساعة الرابعة والنصف إلى الخامسة عندما أقدم أفراد العصابة على توقيف الحافلة وغلق الطريق لمنع مرورها ويتعلق الأمر بالحافلة القادمة من جامعة سيدي عاشور بعنابة أقدموا خلالها على الاعتداء على الطالبات اللواتي تم سلبهن هواتفهن النقالة وكل الأشياء الثمينة التي كانت بحوزتهن قبل التوجه للاعتداء على الطلبة وهو ما خلف حالة خوف وهلع كبيرين تم على إثرها توجيه شكوى إلى مصالح الأمن دائرة اختصاص الحدث التي فتحت تحقيقا في الاعتداء حيث تم سماع أقوال الطلبة وكذا سائق الحافلة فيما احتج أولياء الطلبة مطالبين بتوفير الأمن واصفين الاعتداء بالجبان خاصة وأن بعض الطالبات أصبن بحالة هلع وهستيريا جراء الاعتداء علما أن عملية توقيف الحافلة التي كانت في طريق إيصال الطلبة إلى منازلهم بعد انتهاء الدوام تم توقيفهما على مستوى منطقة نائية لضمان عدم تدخل المواطنين تعالى صراخ الطالبات وحتى الطلبة لطلب النجدة. وبمجرد تدخل المواطنين كان أفراد العصابة قد ابتعدوا بعد أن أخذوا كل الأشياء الثمينة التي كانت بحوزة الطلبة داخل الحافلة علما أن أفراد العصابة استعملوا الأسلحة البيضاء والسيوف لزرع الرعب في قلوب جميع من كانوا على متن الحافلة حسب ما أفاد به الضحايا لدى مصالح الأمن. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأولياء سيتوجهون مع بداية الأسبوع لإيداع شكاوى لدى مصالح الأمن ضد صاحب الحافلة مطالبين بضرورة توقيف العصابة التي زرعت الرعب في أوساط أبنائهم.

بوسعادة فتيحة