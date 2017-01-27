محاولة اختطاف طفلة في برحال

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أقدمت امرأتان مجهولتا الهوية أول أمس الخميس زوالا على محاولة اختطاف تلميذة تبلغ من العمر 8 سنوات الضحية (ب.ر) وحسب رواية والد الضحية وعند خروجها من باب المدرسة وجدت امرأتان بانتظارها وقد حاولا استدراجها مستعملتان التهديد والاستلطاف كل منهما على حدا. وحسب تصريحات والد الضحية الذي التقت به آخر ساعة فإن المجرمتان قد تقدمتا من مديرة المدرسة بغرض استخراج شهادة مدرسية للفتاة وقدمتا نفسيهما على أساس والدة وخالة الضحية لكن المديرة تفطنت للأكذوبة لأنها تعرف جيدا خالة الضحية التي تزاول نشاطها كمدرسة في المؤسسة التي تديرها وهي من أعلمت خالة الضحية لكن عدم تبليغ الشرطة كاد أن تكون عواقبه وخيمة لولا العناية الإلاهية. دوافع المتهمتان لا تزال غامضة إلا أن التحقيقات التي فتحتها مصالح أمن برحال قد توتي ثمارها ومن شأنها الوصول إلى فك حبال المؤامرة ومعرفة المحرك الرئيسي لهذه الجريمة. القضية وإن لم تعط كل أسرارها إلا أنها لاقت استنكارا واسعا لدى أهالي برحال المساكين الذين أصبحوا يتوجسون خوفا على أولادهم من أيادي المجرمين.

و.س