إدخال كاميرات المراقبة المرورية على الطرق السريعة





كشفت مصادر مطلعة عن عزم الجهات الأمنية و وزارة النقل على وضع كاميرات المراقبة المرورية على مستوى الطرق السريعة وهذا للحد من مخاطر المرور والتكفل بالحالات العاجلة وسيرورة حركة المرور بالإضافة لتوثيق الحوادث ومسبباتها.

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ويأتي هذا مع استمرار جرائم المرور في حصد أرواح العشرات لأسباب مختلفة خصوصا على مستوى الطرق السريعة، هذا ويأتي وضع كاميرات المراقبة على مستوى الطرق السريعة بعدما تم الاستفادة من هذه التقنيات على مستوى المدن الكبرى على غرار العاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة أين تستخدم الكاميرات في تسيير حركة المرور وكذا الحماية الأمنية بما أن مداها يصل لقرابة الكيلومترين وبوسعها توثيق الأحداث لمدة لا متناهية وهو ما سمح بمعالجة العديد من القضايا الأمنية وحوادث المرور على مستوى المدن التي تمت تغطيتها بهته التقنيات التي يأتي استخدامها كإضافة لدور الجهات الأمنية المختلفة سواء الشرطة أو الدرك في تحقيق الأمن العام و الوقاية من حوادث المرور التي تكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة سواء لتعويض حالات الوفيات أو الإصابات أو التكفل بالأضرار التي تسببها للسيارات أو الأماكن العمومية.