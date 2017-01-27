الدرك يوقف 3 أفراد يشكلون شبكة خطيرة تتاجر في الذخيرة

عمران بلهوشات

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة يوم أمس من تفكيك شبكة أشرار خطيرة مختصة في المتاجرة بالذخيرة ، حيث تم خلال العملية حجز أزيد من 2800 خرطوشة ذات صنع أجنبي وتوقيف 3 أشخاص ينحدرون من ولايتي خنشلة وتبسة .وحسب بيان لخلية الاتصال بالمجموعة الولائية للدرك الوطني حصلت آخر ساعة على نسخة منه فإن العملية تعود إلى يوم أول أمس حين تلقى عناصر المجموعة معلومات حول نشاط شبكة تتاجر في الذخيرة ذات الصنع الأجنبي ، أين قام أفراد الدرك بنصب حواجز ثابتة عبر الطرق التي يشتبه في عبور المشبوهين عبرها، وبعد ساعات من ذلك تم توقيف السيارة المذكورة على متنها شخصين وبعد التفتيش الدقيق عثر تحت المقاعد الخلفية للسيارة على كميات كبيرة من الخراطيش وهي أجنبية الصنع ومهربة عبر الحدود البرية وذكر بيان الدرك بخنشلة أن العملية مكنت بعدها من كشف أفراد آخرين يتاجرون في الذخيرة من ولاية تبسة ، حيث تمت مداهمة أحد منازل هؤلاء واسترجاع كميات أخرى من الخراطيش، وقد قدرت الكمية الإجمالية للمحجوزات بأزيد من 2800 خرطوشة .وبعد انتهاء التحقيقات تمت إحالة الموقوفين على نيابة محكمة خنشلة التي بدورها أحالت ملف القضية على قاضي التحقيق هذا الأخير أصدر أمرا بإيداع عنصر من الشبكة رهن الحبس ووضع باقي المتهمين تخت الرقابة القضائية عن تهمة النقل والمتاجرة في الذخيرة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. `