مركز متقدم جديد للحماية المدنية يدخل حيز الخدمة

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الطارف / الأولياء هددوا بالاحتجاج في حالة استمرار اللاأمن : عصابة مدججة بالسيوف تعتدي على حافلة لنقل الطلبة ببن مهيدي
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عنابة : محاولة اختطاف طفلة في برحال
-
بعد تزويد كامل المدن الكبرى بها : إدخال كاميرات المراقبة المرورية على الطرق السريعة
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