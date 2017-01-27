مركز متقدم جديد للحماية المدنية يدخل حيز الخدمة

أشرف والي ولاية تبسة علي بوقرة، نهاية الأسبوع الفارط، على تدشين المركز المتقدم الجديد التابع لمصالح الحماية المدنية ببلدية الحمامات حيث شهدت العملية حضور عدد من ممثلي السلطات الأمنية والمحلية، ويأتي إنجاز هكذا هيكل في إطار الإستراتيجية الشاملة المنتهجة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية، مما سيسمح ذلك بالتغطية الشاملة لإقليم الولاية وكذلك يهدف إلى إضفاء فعالية في التدخل من خلال كسب العامل الزمني والمكاني وبالتالي فذلك يساهم في التقرب أكثر من المواطن وتقديم خدمات أسرع أينما كان، وتجدر الإشارة إلى أن المركز المتقدم الجديد بالحمامات يمكّن القائمين عليه بتغطية العديد من المحاور خاصة الطريق الوطني رقم 10 و 833، كما يكمن دوره في تخفيف الضغط على الوحدة الرئيسية بعاصمة الولاية تبسة.

الحمزة سفيان