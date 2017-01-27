أكثر من ألف منتخبة محلية تشارك اليوم في الدورة التكوينية بتيزي وزو

ستحتضن صبيحة نهار اليوم قاعة المحاضرات بالمجلس الشعبي الولائي بتيزي وزو فعاليات الدورة التكوينية لفائدة أزيد من ألف منتخبة محلية تدخل هذه العملية في إطار تعزيز المؤهلات في التسيير المحلي لدى النساء المنتخبات بالمجالس الشعبية البلدية و بالمجلس الشعبي الولائي بولاية تيزي وزو ، وذلك في إطار شراكة بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، ويدخل هذا البرنامج في إطار تعزيز سياسية الدولة في ترقية مشاركة المرأة في الساحة السياسية و اتخاذ القرار . و تتمحور بعدة محاور أساسية تتعلق باللامركزية ، الديمقراطية و التشاركية و التسيير العام و كذا ما تعلق بمجالات الاتصال و التحليل المالي و القانوني و كذا إبراز كيفية تسيير المرفق المحلي في ظل تكريس اللامركزية من أجل تحقيق تطلعات المواطنين و تحسين الخدمة العمومية الجوارية ، علما أن هذه الدورة تندرج أيضا في إطار الإستراتيجية الشاملة التي أعدتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الرامية للنهوض بمنظومة التكوين لفائدة المنتخبين المحليين والانفتاح على التجارب الأجنبية ومختلف مجالات التعاون، على اعتبار أن هذه الدورة تؤطرها خبيرات من أوروبا يشغلن مناصب عديدة، ما سيسمح بالتعرف على أساليب التسيير الإداري و الانفتاح على أنماط جديدة للتسيير حتى تتمكن البلدية من إثبات دورها كمؤسسة قاعدية للدولة ، خصوصا أن الوزارة الماضية في برنامج تحديث التسيير الإداري و تقديم خدمة عمومية في المستوى كما تدخل هذه العملية في إطار التحضير للتشريعيات المقبلة للمرأة المنتخبة

خليل سعاد