فيمبلكوم تعين ماثيو جالفاني مديرا عاما لجازي





أعلنت شركة فيمبلكوم المحدودة، (الشركة الأم لجازي) وهي شركة رائدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الرقمية والتي تخدم أكثرمن 235 مليون مشترك في عدة أسواق عالمية اليوم عن تعيين السيد ماثيو جالفاني كمدير عام لجازي بالجزائر.عاد ماثيو إلى فيمبلكوم في أفريل 2016 كمدير للشؤون التجارية ومسؤول عن مجموعة الأسواق الناشئة،والتي تخدم95 مليون زبون في كل من الجزائر و بنغلاديش وباكستان.يملك ماثيو أكثرمن 16 عاما من الخبرة في مناصب سامية في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقبل انضمامه إلى فيمبلكوم في الآونة الأخيرة،شغل منصب مديرالتسويق والاتصال في شركة كينسال فيكينيا من2000 الى 2004 . كما تقلد منصب المدير التجاري لجازي من 2005 الى2009كما شغل نفس المنصب في شركة الاتصالات التونسية في فترة 2009-2014 و في شركة زين في المملكةالعربية السعودية بين 2014 و 2016 و في تصريح له قال جون إيدي،رئيس شركة جلوبال تيلكوم القابضة تليكوم و مدير الأسواق الناشئة لفيمبلكوم:"يسعدني أن أعلن عن تعيين ماثيوجالفاني في منصب مدير عام لشركة جازي. لدى ماثيو خبرة واسعه في السوق الجزائرية،وسوف تستفيد جازي من خبرته في الوقت الذي تواصل فيه الشركة تحولها لتصبح رائدة في الخدمات الرقمية " . مؤكدا في نفس السياق أن: " تجربة ماثيو فيمبلكوم سوف تضمن انتقالا سلسا. ونود أن نشكر توم غوتجار لمساهمته في تطويرجازي في الجزائر،ونتمنى له التوفيق والنجاح في مشاريعه المستقبلية".يحمل ماثيو الجنسية الفرنسية و هو حاصل على درجةالماجستيرفي قياس الاقتصاد وعلى شهادة دراسات عليا في الاقتصاد والطاقة من جامعة باريس.