فتح أكثر من 14 ألف مسابقة توظيف خلال هذه السنة





حورية فارح

من المنتظر أن تنظم المؤسسات والإدارات العمومية مسابقة للتوظيف خلال 2017 حيث فتحت 14 ألفا و704 مناصب بعنوان السنة الماضية خاصة أن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 كشف عن وجود 140 ألف منصب شاغر ويأتي هذا بعد ما قررت الحكومة تجميد مسابقات التوظيف بالعديد من القطاعات العمومية سنة 2016 حفاظا على التوازنات العامة مثلما جاء في العديد من المراسلات كنتيجة حتمية لتقلص المداخيل العامة للميزانية العمومية جراء أزمة النفط وأسعار البترول في الأسواق العمومية وهو الأمر الذي حرم تلك القطاعات من الاستفادة من استغلال المناصب الشاغرة لعدة أسباب وفتح مناصب جديدة على أن يعاد فتح التوظيف من جديد عند تحسن الظروف، ومن جهة أخرى يأتي نشر المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبر موقعها الإلكتروني لـ 14 ألفا و704 مسابقة توظيف التي يفترض تنظيمها من طرف المؤسسات والإدارات العمومية وذلك بعنوان السنة المالية 2015 بعد تعليمة الوزير الأول التي منحت آخر أجل ديسمبر 2016 بالنسبة للإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بعمليات تجميد التوظيف كالصحة والتربية والتعليم العالي بالإضافة إلى تلك التي تتوفر على مناصب مالية من أجل إستغلال المناصب الشاغرة.