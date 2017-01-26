سكان حي 100 مسكن اجتماعي بالشعيبة يناشدون الوالي التدخل





حورية فارح

ناشد القاطنون بحي 100 مسكن اجتماعي بالشعيبة بسيدي عمار السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي ضرورة التدخل العاجل وإيجاد حل لوضعية سكناتهم من خلال تمكينهم من برنامج ترميم لمساكنهم المهددة بالانهيار علما أنهم يعيشون هاجس الخوف من انهيارها منذ إستفادتهم من هذه السكنات سنة 2012 وأكد هؤلاء أن تقارير الخبرة التقنية المنجزة تثبت بأن سكناتهم مهددة بالإنهيار، وغير صالحة للسكن. وبحسب الشكوى التي تسلمت آخر ساعة نسخة منها أن السكنات كانت غير مهيئة وتم الغش أثناء عملية بنائها وذلك باستخدام الإسمنت المغشوش ومنذ ذلك الحين (خمس سنوات) وأصحاب تلك السكنات يعيشون في وضعية جد مزرية كما تسببت الظروف المناخية أيضا في الزيادة من الأخطار حيث أن السقف مهدد بالسقوط ومياه الأمطار تتدفق وتتسرب عبر الكوابل الكهربائية وخاصة خلال فصل الشتاء وظهرت العيوب منذ سنوات وما زاد الطين بلة إخبار السكان بأن سكناتهم غير قابلة للترميم ما جعلهم يناشدون الجهات المعنية خاصة مصالح الأوبيجيي والوالي التدخل العاجل واتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ حياتهم خاصة أنه ليس لديهم مأوى أو ملجأ يقصده أولئك السكان كما أن معاناتهم ازدادت بسبب تساقط الأمطار هناك سكنات متضررة جدا وانهارت شرفاتها وهذا ما اضطر أصحابها إلى إعادة بنائها من جديد غير أن الأوضاع كارثية وحياة قاطني تلك السكنات في خطر حقيقي.