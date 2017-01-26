الطلبة الناجحون في مسابقة الكفاءة المهنية بعنابة يراسلون وزيري العدل والتعليم العالي

رفع الطلبة الناجحون في مسابقة الكفاءة المهنية للمحماة بعنابة دورة ماي 2015 رسالة احتجاج عن تأخر انطلاق التكوين بقسم الكفاءة المهنية للمحماة إلى وزيري العدل والتعليم العالي والبحث العلمي مطالبين باستئناف الدراسة والتكوين. حيث جاء في الرسالة المرفوعة إلى وزيري العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والتي تحوز آخر ساعة على نسخة منها أن الطلبة الناجحين في مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة دورة ماي 2015 يلتمسون من وزير العدل الطيب لوح ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار الاستجابة لمطلبهم والمتمثل في التنسيق بين الوزارتين من أجل الإعلان عن استئناف الدراسة بجميع مراكز التكوين الخمس ابتداء من الأسبوع القادم حيث أوضحوا أنه وإلى غاية الآن لم تعلن بعد كليات الحقوق بصفة رسمية عن بداية التكوين على الرغم من إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعليمة رقم 750 التي تتضمن توزيع المراكز المختصة بتكوين الطلبة باستثناء جامعة باجي مختار بعنابة التي قد أعلنت بداية التكوين بتاريخ 02 جانفي 2017 ليتم تعليقه بعد ذلك هذا وأضاف الطلبة في مراسلتهم أن تأخر انطلاق التكوين منذ تاريخ الإعلان عن نتائج المسابقة في 14 أفريل 2016 قد أرهق الطلبة لاسيما وأنهم لا يجدون أدنى مبرر لطول هذه المدة طالما أن الإطار التشريعي والتنظيمي متوفر لإنجاح عملية التكوين في أقسام الكفاءة المهنية للمحاماة.

مازوز بوعيشة