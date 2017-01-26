وفاة 23 شخصا وإصابة 820 آخرين بجروح خلال أسبوع





لقي 23 شخصا حتفهم وأصيب 820 آخرين بجروح جراء 872 حادث مروري سجلت في عدد من مناطق الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 21 من الشهر الجاري حسب حصيلة أوردتها أمس مصالح الحماية المدنية، وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية تيارت بوفاة 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح وذلك على اثر 20 حادثا مروريا،من جهة أخرى قامت نفس المصالح ب 964 تدخلا سمح بإخماد 593 حريق منها منزلية وصناعية وحرائق متنوعة، وفيما يخص العمليات المختلفة فقد قامت وحدات الحماية المدنية ب7597 تدخلا خلال نفس الفترة لتغطية 6469 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.

مايا.س