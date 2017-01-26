نفوق العشرات من الطيور النادرة بالمنطقة الرطبة بخيري واد عجول





تشهد المنطقة الرطبة المصنفة عالميا ضمن خريطة المناطق الرطبة المعترف بها ببلدية خيري واد عجول شرق ولاية جيجل نفوق عددا من الطيور النادرة والمهاجرة وذلك بسبب تعرض هذه الأخيرة لأمراض وأوبئة أودت بحياتها وهو ما يهدد بضرب التوازن البيئي بهذه الجهة كما بات يهدد عددا من أصناف الطيور التي استقرت بهذه المنطقة .

م.مسعود

وكشف متحدث باسم الحظيرة الوطنية لتازة بجيجل بأن هذه الأخيرة انتهت من إحصاء أنواع الطيور المتواجدة عبر 22 منطقة بالولاية وفي مقدمتها المنطقة الرطبة بخيري واد عجول التي تم تصنيفها قبل سنوات ضمن المناطق الرطبة المعترف بها عالميا نظرا لطابعها الخاص وما تتضمنه من أنواع نادرة من الطيور وأخرى مهددة بالانقراض والتي لا تعيش إلا في مثل هذه المناطق ، وكشف المتحدث عن تسجيل تراجع كبير في عدد الطيور التي تعيش بهذه المنطقة نتيجة نفوق أعداد كبيرة منها ولجوء بعضها الآخر إلى سلك طريق الهجرة بعدما وجدت في هذا الفضاء الطبيعي الحاضنة الأنسب لها .وكشف المتحدث باسم الحظيرة الوطنية لتازة بجيجل عن أسباب نفوق هذه الطيور وهجرة بعضها نحو مناطق أخرى وفي مقدمتها الاستعمال المكثف للمبيدات الحشرية والأدوية الكيمياوية الموجهة لحماية وتنمية مختلف أنواع المزروعات التي تشتهر بها ناحية خير واد عجول وفي مقدمتها الفراولة ، ناهيك عن تلوث الفضاء الطبيعي بهذه الجهة وتحديدا مصادر المياه الجوفية بسبب الرمي المكثف للفضلات والمبيدات الصناعية وكذا اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه العذبة ما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الطيور الناذرة والمهددة بالانقراض رغم وجود معاهدات واتفاقيات دولية تنص على ضرورة حماية هذه الطيور وحماية الفضاء الطبيعي الذي تعيش فيه تفاديا لانقراضها وهجرتها نحو أماكن وفضاءات أخرى قد لا تجد فيها ما كانت تجده ببيئتها الطبيعية . وسبق للمهتمين بالشأن البيئي بجيجل وأن حذروا من المخاطر التي تهدد بعض الفضاءات الطبيعية التي تعيش بها عدد من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض ومنها محمية خيري واد عجول وبعض الغابات الأخرى التي تتعرض لعمليات تخريب ممنهج بجبال الولاية من خلال تعرية غطائها الغابي والاعتداء المتكرر على بعض أصناف الأشجار من قبل عصابات الفحم والخشب .