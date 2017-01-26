الجمارك تحجز 10800 وحدة من محددات الليزر بميناء عنابة





مازوز.ب

تمكنت مصالح الجمارك بالمفتشية الرئيسية للعمليات التجارية بميناء عنابة بحر الأسبوع المنصرم من حجز 10800 وحدة من محددات الليزر محملة داخل حاوية بميناء عنابة استوردت من الصين. كشف رئيس أقسام الجمارك بعنابة محافظي رضا من خلال بيان صحفي تحوز عليه آخر ساعة أن مصالح الجمارك بالمفتشية الرئيسية للعمليات التجارية بميناء عنابة تمكنت الأسبوع المنصرم من حجز سلع حساسة ومحظورة الدخول إلى التراب الوطني إلا برخصة تمثلت في 10800 وحدة من محددات الليزر كانت مخبأة بإحكام داخل حاوية قادمة من الصين حيث تمت عملية الحجز بميناء عنابة بعد أن تفطن مفتش الجمارك والعون المكلف بجرد البضائع للسلع المحظورة وبعد عملية الحجز تم إعداد ملف للمحجوزات وتحوليه إلى الجهات القضائية وتحصيل الغرامات الواجبة هذا وقد جاء في البيان أن مصالح الجمارك بعنابة كانت قد أحبطت سنة 2015 كمية تقدر بـ 30 ألف جهاز ليزر وذلك في إطار التصدي لدخول السلع المحظورة إلى التراب الوطني وفي ذات السياق تمكنت ذات المصالح من حجز منتوجات ذات منشأ إسرائيلي تحمل عبارة مصنوع في إسرائيل تتمثل في 515 مصفاة (Filtres) خاصة بالبنزين والزيت ومصفاة هواء كانت محملة في حاوية بميناء عنابة قادمة من الصين حيث تم حجز البضاعة بعد أن تفطن لها عون الجمارك المكلف بجرد البضاعة أين أنجزت للبضاعة المحجوزة ملفا حول إلى الجهات القضائية. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الجمارك بعنابة كانت قد أحبطت شهر ديسمبر الماضي عملية مشابهة كانت ترمي إلى إغراق السوق الوطنية قدرت بـ 5815 وحدة من ألبسة رياضية الخاصة بالأطفال ذات المنشأ الصيني.