لوح يكشف عن إمكانية قضاء المسجون لفترة عقوبته المتبقية في منزله





كشف وزير العدل “الطيب لوح” عن امكانية قضاء المسجون المحكوم عليه في قضية مدرجة في خانة القضايا الغير خطيرة و الذي لم يتبقى من فترة عقوبته سوى سنة او ستة شهور من تمضية هذه الفترة في منزله باستعمال السوار الالكتروني، مشيرا في هذا الصدد الى قرب استصدار نصوص تنظيمية تسمح بذلك.

سارة ش

أكد المسؤول الاول عن قطاع العدل “الطيب لوح” بأنه سيتم قريبا اصدار نصوص تنظيمية تسمح للمسجونين بقضاء فترة عقوبتهم المتبقية في بيوتهم او في مكان اخر من خلال استعمال السوار الالكتروني، موضحا بأن هذا الاجراء يخص فقط المسجونين الذي تبقى من عقوبتهم مابين سنة و ستة اشهر فقط والذي تصنف قضيتهم في خانة القضايا الغير خطيرة او مايعرف بالجرائم ذات الوزن الخفيف.وفي سياق متصل أضاف الوزير خلال زيارة تفقدية قادته أمس الى ولاية الجزائر وبالتحديد محكمة الدار البيضاء الذي قام بتدشينها الى جانب المركز الوطني للانظمة المعلوماتية لوزارته، انه في اطار تعديل قانون السجون، فانه سيتم متابعة المسجونين المستفدين من قضاء فترة عقوبتهم المتبقية في منازلهم من خلال السوار الالكتروني.كما قال وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح” انه سيتم خلال هذه السنة نقل كافة المعلومات الشخصية للمواطن الى مركز البصمات، مشيرا في سياق غير بعيد بأنه تمت مراجحة الاحكام المتعلقة بالشرطة القضائية بمناسبة اعداد مشروع قانون الاجراءات الجزائية بالنص على انه لايمكن لضباط الشرطة القضائية بالاستجواب او اجراء التحقيقات الى بتأهيلهم من طرف النائب العام المختص، حيث يعزز هذا المشروع رقابة القضاء على مهام الشرطة القضائية الذي سيخضع ضباطها على اختلاف فئاتهم لاجراءات التاهيل والموافقة من طرف النائب العام المختص اقليميا لمباشرة مهامهم، وهذا في اطار تدعيم مصداقية المواطن الى مؤسسات الدولة لاسيما في المجال المتعلق بحريات المواطنين.