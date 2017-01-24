إخراج كميات كبيرة من البطاطا المخزنة من أجل تخفيض سعرها في السوق





عادل أمين

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري امس الثلاثاء عن اجراءات استعجالية تهدف الى معالجة ارتفاع اسعار مادة البطاطا في السوق والتي وصل سعرها في اليومين الاخيرين الى 80دج للكيلوغرام الواحد وسط توقعات تشيير الى بلوغ سعرها الى 100دج للكلغ في الايام المقبلة خاصة مع استمرار التقلبات الجوية الاخيرة. وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري “عبد السلام شلغوم” اكد أنه سيتم ابتداء من يوم امس إخراج كميات كبيرة من البطاطا المخزنة من أجل تخفيض أسعار هذا المنتوج المستهلك بكثرة والذي شهد مؤخرا ارتفاعا بفعل التقلبات الجوية. وقال الوزير على هامش حفل التوقيع على بروتوكول الاتفاق الجزائري-الأمريكي المتضمن إنجاز مشروع ضخم بأدرار أن متوسط سعر البطاطا بلغ 70 دج كلغ بالتالي قررنا ضبط السوق عن طريق إخراج كميات كبيرة من البطاطا المخزنة.وتعد الظروف الجوية غير الملائمة الأمطار والثلوج عاملا أساسيا أعاق إمكانية الدخول إلى الحقول من أجل الجني مما أدى إلى رفع أسعار هذا المنتوج.وأشار “شلغوم” إلى أن عملية إخراج المنتوج المخزن ترمي إلى ضبط السوق و فرض الضغط على أن تستقر أسعار المنتوج الواسعة الاستهلاك وغلق الأبواب لهؤلاء الذين تعودوا على اغتنام هذه الفرص للمساس بالقدرة الشرائية للمواطن.