أزيد من 80 عاملا بمركب الدرجات والدرجات النارية”سيكما” يشنون حركة احجاجية بقالمة

ل.عزالدين

على خلفية عدم تلقيهم لأجورهم لمدة ثلاثة أشهر شن نهار امس الأول عمال مركب الدرجات والدرجات النارية لولاية قالمة والمقدر عددهم بـ 85 عامل من بينهم 12 متعاقد حركة احتجاجية داخل المركب مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لايجاد حل للمشكل الذي يتخبط فيه المركب بسبب الديون التي على عاتقه و المقدرة بحوالي 280 مليار سنتيم وعدم تلقيهم مرتباتهم الشهرية لثلاثة اشهر بسبب الضائقة المالية التي يمر بها المركب،وحسب مصادرنا ان الادارة باشرة في الاونة الاخير في عملية توقيف اصحاب العقود بمجرد انتهاء فترتها بسبب عدم قدرتها على توفير لهم مرتباتهم الشهرية فرغم المساعي العديدة التي قام بها المدير السابق الذي وافته المنية ومحاولته لاعادة المركب و وضعه على السكة الا ان كل محاولته باءت بالفشل امام المنافسة الشرسة للمصانع الصينية التي توفر نفس المنتوج وباقل الاسعار،وتضيف ذات المصادر بأنّ ديون ‘’سيكما’’ بلغت في السنوات الماضية 340 مليار سنتيم، حيث تمّ مسح منها 25 بالمائة تمثل الديون الجبائية والباقي تم إعادة جدولته، وتمّ ذلك بعد تقديم ملف للوصاية ودراسته بعد اتخاذ ضمانات من طرف وزارة الصناعة والمالية، حيث تمّ رهن المؤسسة وممتلكاتها لتقديم قروض لمركب ‘’سيكما’’ للاستثمار، قدرت ب 200 مليار سنتيم استلمها المركب في شهر جوان 2012 حيث تم تخصيص 100 مليار سنتيم لتسديد الديون الجبائية والشبه جبائية والمقدرة بحوالي 48 مليار سنتيم والمبلغ المتبقي خصص لتسديد اجور العمار و اقتناء المواد الاولية التي يستعملها المركب في انتاجه في ما تم تخصيص مبلغ ال 100 مليار المتبقي للاستثمار و اعادة الروح للمركب لكن تقول ذات المصادر ان هذا المبلغ الاخير لم يتم استثماره بل قام المشرفين على المركب باقتناء منه سيارتين وشاحنة كما خصص منه مبلغ لاعادة تهيئة ادرة المركب و المديرية العامة دون ان يستثمر منه فلسا واحد و هو ما زاد من معانات المركب و عدم قدرته حتى على تسديد اجور العمال بسبب الديون التي عادت على عاتقه و المتمثلة في ال 200 مليار التي يتم تسديد 100 مليار الاولى على مدار خمسة سسنوات والـ 100 الثانية على مدار 10 سنوات وهو ما زاد من تازم الوضع خاصة و ان البنك يقوم باقتطاع المبالغ المتفق عليها الخاصة بالقرض كل شهر.