الوديان تغرق طرقات وسط البلاد





شهدت مختلف ولايات الوسط الجزائري نهار امس هطول امطار غزيرة ادت الى تعطيل حركة المرور لساعات وقطع الطرق الولائية والوطنية وخاصة منها الواقعة بقلب الجزائر العاصمة فيما عانى سكان وسط البلاد الامرين نتيجة فيضان الوديان مما اجبر الكثيرين الى العودة الى بيوتهم خوقا من وقوع كارثة لا يحمد عقباها.عرفت ولاية الجزائر بمختلف دوائرها نهار امس يوما استثنائيا نتيجةفيضان واد الحراش مما اجبر الكثير من السائقين على تغيير تغيير وجهتهم نحو طرق اخرى وهو الامر الذي لم يكن هينا خاصة وان مختلف طرق الولاية عرفت ازدحاما مروريا كبيرا كالطريق الرابط بين مقبرة العالية وباب الزوار وكذلك الامر بين منطقتي براقي وبابا علي ونفس الامر بالنسبة للطريق الرابط بين بلدتي سيدي موسى بالعاصمة وبوقرة بالبليدة حيث خرج العشرات من سكان البيوت القصديرية من بيوتهم وقاموا بغلق الطريق تنديدا باظروف الكارثية التي يعيشونها.من جهة اخرى عرف الطريق الوطني رقم واحد والرابط بين ولاتي البليدة والمدية على مستوى منعرجات الشفة حركة ازدحام شديدة خاصة بالقرب من النفق فيما حذر العشرات من رواد الفايسبوك المواطنين من المرور على مستوى هدا الطريق الجبلي الذي زاد من خطورته فيضان واد الشفة ووقوع عدة حوادث مرور نتيجة انزلاقات للتربة.اما على مستوى ولاية البليدة فلم يتمكن اغلب طلاب جامعة الصومعة من الالتحاق بمقاعد الدراسة نتيجة غلق الطريق السريع المؤدي الى الجامعة بسبب تعطل حركة المرور من جهة اخرى عرفت ولاية المدية عدة حوادث مرور نتيجة هطول كميات معتبرة من الامطار كما عرفت ولاية الجزائر وقوع حادث ماساوي نتيجة اصطدام قطار برجل صبيحة امس الامر الدي ادى الى تعطيل حركة القطارات .

حنان.ب