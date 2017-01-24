سكان قرية بومعزة السعيد يحتجون ويغلقون الطريق

قام نهار امس العشرات من سكان قرية بومعزة السعيد المعروفة باسم ( لاصاص)،و التابعة اقليميا لبلدية بلخير بقالمة بشن حركة احتجاجية و غلق الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين قالمة وسدراتة مستعملين في ذلك المتاريس و الحجارة و العجلات المطاطية مطالبين ربطهم بالغاز الذي يبعد عنهم بحوالي كيلومتر واحد و بالضبط بحي شيحاوي العيد مضيفين انه رغم المساعي العديدة و المتكررة الى الجهات المعنية الا انها بات كلها بالفشل ما جعلهم يصعدون الوضع لاجبار الجهات المعنية على اخذ مطالبهم بعين الاعتبار من جهة اخرى طالب السكان من الجهات المعنية بضرورة النظر في مشكل تذبب تزويهم بالمياه الصالحة للشرب التي غالبا ما تترواح عملية تزويدهم بيوم في الاسبوع و ما زاد الطينة بلة هو اقدام المشرفين على المزرعة النموذجية بومعزة السعيد بانشاء سياج حول المزرعة و هو ما تسبب في غلق الطريق المؤدي من و الى حيهم حيث اعتبروه بالغير منطقي ان يقوم المشرفين على تلك المزرعة بغلق الطريق على السكان دون ادنى اعتبار لهم،كماطالبوا بحضور والي الولاية شخصيا للوقوف ميدانيا على المشاكل التي يتخبطون فيها،من جهته قام نائب بلدية بلخير و قائد كتيبة الدرك الوطني و ممثل عن والي الولاية بالتنقل الى عين المكان من اجل اقناع المحتجين على فتح الطريق امام سالكيه و تعيين ممثلين عنهم للتحاور معهم.

ل.عزالدين