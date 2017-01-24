لحسن الحظ انها انفجرت قبل دخول التلاميذ والا كانت الكارثة

انفجار مدفأة داخل قسم ببلدية لخزارة بقالمة

24.01.2017

 


صورة من الأرشيف

عرفت مدرسة بوجناح ببلدية لخزارة بقالمة صباح امس الأول حالة كبيرة من الذعر والهلع  وسط التلاميذ،نتيجة انفجار مدفأة تعمل بالوقود باحدى الاقسام بذات المدرسة و لحسن الحظ انها انفجرت قبل دخول التلاميذ بدقائق معدودة  و الا كانت الكارثة و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل اخماد الحريق الذي تسبب في اتلاف بعض النوافذ و الجدران التي تحول لونها الى اسود،و للاشارة فان هذا الحادث يعتبر الثاني من نوعه في اقل من اسبوع و بنفس البلدية  و هو ما جعل اولاياء التلاميذ يدقون ناقوس الخطر معبرين عن خوفهم على مصير ابنائهم الذي اصبح مجهول امام هذه الحوادث التي تقع بسبب قدم تلك المدافئ.

 

ق. و

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