انفجار مدفأة داخل قسم ببلدية لخزارة بقالمة

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عرفت مدرسة بوجناح ببلدية لخزارة بقالمة صباح امس الأول حالة كبيرة من الذعر والهلع وسط التلاميذ،نتيجة انفجار مدفأة تعمل بالوقود باحدى الاقسام بذات المدرسة و لحسن الحظ انها انفجرت قبل دخول التلاميذ بدقائق معدودة و الا كانت الكارثة و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل اخماد الحريق الذي تسبب في اتلاف بعض النوافذ و الجدران التي تحول لونها الى اسود،و للاشارة فان هذا الحادث يعتبر الثاني من نوعه في اقل من اسبوع و بنفس البلدية و هو ما جعل اولاياء التلاميذ يدقون ناقوس الخطر معبرين عن خوفهم على مصير ابنائهم الذي اصبح مجهول امام هذه الحوادث التي تقع بسبب قدم تلك المدافئ.

ق. و