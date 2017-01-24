«الأنباف» تحذر من تأجيج الوضع والدفع بالفئات المتضررة للعودة إلى الاحتجاج





راسل امس الثلاثاء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزيرة التربية الوطنية «نورية بن غبريت» بغرض النظر في لائحة المطالب المرفوعة ابرزها تطبيق المرسوم التنفيذي 14-266 المؤرخ في .2014/09/28

عادل أمين

ومعالجة اختلالات القانون الأساسي 12-240 المؤرخ في 2012/05/29 واكدت نقابة الانباف في بيان لها انه من باب تحمله المسؤولية يبقى وفيا لالتزاماته تجاه عمال قطاع التربية بجميع أطواره وأسلاكه وفئاته حيث قاد جميع المبادرات في تعديل القوانين الخاصة بقطاع التربية غير أن المعالجة العرجاء للقانون الأساسي 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-315 أحدثت شرخا واضحا وفتنة كبيرة في قطاع التربية الوطنية ، ولم يرق إلى مستوى تطلعات وتضحيات كل الأسلاك نتيجة الإختلالات العميقة التي أضاعت مكاسب كانت مضمونة في جميع القوانين السابقة . مشيرا بان صدور المرسوم الرئاسي رقم 14-266 جاء لتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) والليسانس الذي نعتبره جزءا من الحل وليس كل الحل وقد تطرق إليه في مختلف بيانات النقابة اين طلب التعجيل في تطبيقه في كل اللقاءات وبأثر رجعي من تاريخ صدوره ولكن بكل أسف لا يزال يراوح مكانه كما إن تطبيق هذا المرسوم من خلال مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية في المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 والتعليمة التطبيقية له رقم 01 الصادرة في 05 جانفي 2017 إلا نموذجا للازدواجية في التنفيذ . واكد الاتحاد لقد دفع هذا التباطؤ في التنفيذ إلى تأجيج الوضع والدفع بالفئات المتضررة والمعنية العودة إلى الاحتجاج وما تنظيم هذه الوقفات أمام مديريات التربية في كل ولايات الوطن إلا صرخة ضد هذا التماطل وسياسة الهروب إلى الأمام المعتمدة في الكثير من القضايا وإلا بم نفسر تعطيل تنفيذ هذا المرسوم في قطاع التربية .