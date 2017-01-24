جرافات الأشغال العمومية تفك الخناق عن آخر قرى بلدية أولاد رابح وتنقذ عشرات المرضى من بين الثلوج

توصلت أمس فرق التدخل التابعة لمديرية الأشغال العمومية من فك الخناق عن آخر قرى ومداشر بلدية أولاد رابح الجبلية بعدما ظلت هذه الأخيرة تحت الحصار الذي فرضته عليها الثلوج الأخيرة لمدة قاربت الأسبوعين وهو ماكاد أن يتسبب في كارثة انسانية بهذه المناطق خصوصا وسط المرضى والعجزة الذين عثر على عدد منهم في حالة صحية صعبة بعدما تعذر نقلهم خلال الأيام الماضية نحو مختلف مستشفيات الولاية .وقد تمكنت مصالح الأشغال العمومية من الوصول الى آخر قرية ببلدية أولاد رابح الجبلية التي كانت في مقدمة البلديات الأكثر تضررا من موجة الثلوج الأخيرة وذلك بعد مجهودات دامت أسبوعا كاملا وهي المجهودات التي مكنت من فتح كل الطرق المؤدية الى قرى تافرطاس ، بوطويل والى غاية الحدود مع سيدي معروف بعدما بلغ سمك الثلوج ببعض هذه المناطق مايقارب المترين مما عرقل عملية فتح الطرقات واجلاء الحالات الحرجة سيما ماتعلق منها بأصحاب الأمراض المزمنة وكذا العجزة الذين لم يتحملوا البرد القارس في غياب العدد الكافي من قارورات غاز البوتان ، علما وأن الجهات الوصية قامت بتوزيع مايربو عن 70 ألف طن من الملح على معظم البلديات الجبلية تحسبا لموجة ثلوج أخرى قد تحط رحالها بعاصمة الكورنيش خلال الأسابيع والأيام المقبلة في ظل التوقعات المتشائمة لمصالح الأرصاد الجوية .الى ذلك صدر بلاغ تحذيري عن مديرية الأشغال العمومية بجيجل لفائدة مستعملي الطريق الولائي رقم (137أ) الذي يربط بلديتي تاكسنة وسلمى بن زيادة وذلك في ظل تساقط الحجارة والصخور على مستوى بعض مقاطع هذا الطريق الذي أغلق بالكامل الأسبوع الماضي على مستوى منطقة « مورغان» بسبب تساقط كتل صخرية أدت الى غلق هذا الطريق بالكامل ، قبل أن يصدر البلاغ الأخير لمديرية الأشغال العمومية الذي حذر مستعملي هذا الطريق من انهيارات جديدة على مستوى بعض المحاور وهو ماقد يعرض حياتهم للخطر خاصة خلال الفترة الليلية.

م.مسعود