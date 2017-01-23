مصالح الدرك الوطني تؤكد تأثر شبكة الطرقات عبر أقاليم 15 ولاية نتيجة الاضطراب الجوي

س.ش

وقالت ذات الجهة، أن الولايات الأكثر تضررا هي باتنة، سطيف، البويرة، الأغواط، البيض، تلمسان، تيزي وزو، مشيرة أن الطرق الأكثر تضررا هي الطرق الوطنية 15-33 العابرة لأقاليم ولاية البويرة و تيزي وزو و الطريق الوطني رقم 99 العابر لإقليم ولاية تلمسان والبيض وكذا الطريق الوطني رقم 47 العابر لإقليم ولاية الأغواط والبيض. وفيما تعلق بإحصائيات حوادث المرور، خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية ، سجلت وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص، خمسة حوادث مرور أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص و إصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مذكرة مستعملي الطريق بأخذ الحيطة و الحذر، وتخفيض السرعة، ومضاعفة مسافة الأمان بين المركبات، وذلك من أجل سلامتهم وسلامة الجميع، كما دعت كل من يتأهب للسفر أو التنقل خاصة في الأجواء المناخية المماثلة بتصفح الموقع الالكتروني TARIKI.DZ’’” الذي يوفر معلومات آنية على حالة شبكة الطرقات، و أيضا الرقم الأخضر 1055 للاتصال عند أي طارئ.