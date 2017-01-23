النقابات المستقلة تشرع في جمع مليون توقيع احتجاجا على قانون التقاعد المثير للجدل





عادل أمين

شرع العمال والموظفون المنضوون تحت لواء النقابات المستقلة الممثلة لمختلف الأسلاك أمس الاثنين في جمع مليون توقيع من خلال توزيع الاستثمارات على الموظفين للتوقيع عليها . وأكدت النقابات في عريضة التوقيعات الرافضة لقانون التقاعد الجديد انه نظرا للمساس بمكاسب التقاعد النسبي ودون شرط السن المكرس في الأمرية الرئاسية 97/13 ونظرا للتمايز المفضوح بين صناديق التقاعد(صندوق الموظفين والعمال ، صندوق الإطارات السامية، صندوق الأعوان العسكريين) ونظرا لاستفراد الثلاثية بالتفاوض حول قانون التقاعد دون إشراك النقابات المستقلة وإقصاءها المتعمد ونظرا لغلق أبواب الحوار الجاد والتفاوض الفعلي كوسيلة أساسية لفض النزاعات الجماعية في الوقت المناسب ونظرا لاستنزاف الطاقات ورهن مستقبل الأجيال الجديدة في التوظيف فانه قرر جمع التوقيعات احتجاجا على قانون التقاعد الجديد المثير للجدل. في سياق متصل ستشهد جميع مقرات التربية بولايات الوطن صبيحة اليوم وقفات احتجاجية لموظفي قطاع التربية للمطالبة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي 240/12 لضمان العدالة في التصنيف والترقية والإدماج من خلال تطبيق المرسوم 266/14 المتعلق بتثمين الشهادات الجامعية وبالأخص شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس هدا كما ينتظر أن يتم تنظيم وقفات جهوية في أواخر الشهر الجاري تلبية لنداء التكتل النقابي.