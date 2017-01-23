الوالي يشدد على تدعيم ورشات مصنع بلارة لاحترام آجال تشغيل وحدة الدرفلة الأولى

ترأس والي جيجل العربي مرزوق اجتماعا جديدا للمجلس التنفيذي للولاية خصص لمتابعة توصيات الزيارة الأخيرة لوزير الصناعة فيما يتعلق بمصنع الحديد والصلب ببلارة الذي ينتظر تشغيله على مراحل بداية من أفريل المقبل .وقد وجه الوالي تعليمات جديدة للقائمين على أشغال المصنع الذي ينجز بشراكة قطرية جزائرية من أجل تعزيز بعض الورشات التي تحتاج إلى تدعيم وذلك تنفيذا للتوصيات التي تمخضت عن الزيارة الأخيرة لوزير الصناعة إلى جيجل قبل نحو أسبوعين حيث تم الوقوف على عديد النقائص التي تشكو منها بعض الورشات الهامة سيما من حيث اليد العاملة والتقنيين المؤهلين وهو ما من شأنه أن يؤثر على الآجال التي حددتها وزارة الصناعة للشروع في الاستغلال الأولي للمصنع وتشغيل وحدة الدرفلة الأولى التي ستنتج ما لايقل عن 70 طنا من الحديد الموجه للبناء في انتظار تشغيل بقية الوحدات المقدر عددها بثمانية وذلك من أجل بلوغ الطاقة القصوى للإنتاج .وكان وزير الصناعة عبد السلام بوالشوارب خلال زيارته إلى جيجل تاريخ الخامس والعشرين أفريل كموعد للشروع في مرحلة الإنتاج الأولية بمصنع بلارة وتشغيل وحدة الدرفلة الأولى التي تجاوزت نسبة الأشغال بها الثمانين بالمائة علما وأن السلطات تتخوف من عدم إمكانية احترام هذا التاريخ في ظل بعض المشاكل التي تواجه الشركة المكلفة ببناء المصنع في إنهاء بعض الأشغال خصوصا وأن العديد من وحدات المصنع يتم تصنيعها بالخارج وفي مقدمتها وحدة الاختزال التي كلفت شركتان أمريكية وصينية بصنعها وتركيبها والتي لن تكون عملية قبل 24 شهرا من الآن بعدما كلفت غلافا ماليا يقارب النصف مليار دولار .

م. مسعود