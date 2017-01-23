مكتب دراسات من تيزي وزو لإنهاء لغز الإنزلاقات الأرضية ببلدية بلهادف

تم الاستنجاد بمكتب دراسات من خارج ولاية جيجل من أجل إنهاء وفهم لغز الإنزلاقات الأرضية بمدخل بلدية بوراوي بلهادف بولاية جيجل والذي بات يهدد بسقوط منشآت حيوية بهذه البلدية على رؤوس مرتاديها بعدما تفاقمت حدة هذه الإنزلاقات أكثر بفعل التساقطات المطرية الأخيرة .وحسب ما علم من مصادر متطابقة فان المصالح التقنية ببلدية بوراوي بلهادف أعلنت عن استشارة جديدة لدراسة هذه الإنزلاقات ووضع حد لها وهو ما أفضى إلى اختيار مكتب دراسات مختص من ولاية تيزي وزو من أجل محاولة فهم سر هذه الإنزلاقات ووضع حد لها بعدما تجددت بحدة غير مسبوقة خلال الأيام الماضية وأتت على كل ما أنجزته إحدى المقاولات المختصة التي من المفروض أن تنهي هذه الإنزلاقات مما تسبب في إهدار مبالغ مالية كبيرة من جراء إعادة أشغال بناء الجدار الواقي وتعزيز الأرضية المليئة بالمياه .ولعل الأخطر في كل هذه الإنزلاقات هو أن هذه الأخيرة أضحت تشكل خطرا على بعض المنشآت القريبة من موقع الإنزلاق على غرار دار الشباب التي أضحت الجهة السفلية منها مهددة بالسقوط بعدما طالت الإنزلاقات المذكورة أساسات هذه الدار ، شأنها شأن دار البلدية ومرافق أخرى بات يخشى على سلامتها وإمكانية تهاويها في أي لحظة في حال عدم معالجة هذا الإنزلاق بالطرق الصحيحة ، خصوصا في ظل تواصل سقوط الأمطار وظهور تشققات أخرى على مسافات قريبة من موقع الإنزلاق الأول الذي عزل الآلاف من سكان البلدية وحتم عليها قطع مسافة إضافية من أجل التواصل مع بلدية العنصر المجاورة .

م. مسعود