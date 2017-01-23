سكان بارور يغلقون طريق عاصمة الولاية

حياة بودينار

شن مساء أمس الأول مجموعة من سكان منطقة بارور الشهيرة باسم « القلتة» حركة احتجاجية كبيرة حيث أغلقوا الطريق المؤدي إلى عاصمة الولاية و الرابطة ببلديتي فلفلة وحمادي كرومة وحي جان دارك.حيث أحرقوا العجلات المطاطية ما أدى إلى تصاعد الدخان ، كما وضعوا الحجارة على طول الطريق وإعاقة حركة المرور، وتزامن الاحتجاج مع نهاية ساعات النهار وعودة المواطنين سيما الموظفين وطلبة الجامعة إلى منازلهم ليجبروا على الانتظار لساعات طويلة وسط اختناق مروري كبير. ورفع المحتجون شعارات مطالبين توفير الغاز و إدخاله إلى منازلهم لعدم قدرتهم على تحمل البرد و الطوابير الطويلة للظفر بقارورة غاز البوتان ، كما طالبوا بتوفير ماء الشرب، وبسبب الاحتجاج فقدت سيدة جنينها، حيث دخلت مرحلة المخاض وتفاجأ زوجها بالطريق المغلق جراء الاحتجاج وبصعوبة كبيرة تم إخراج السيارة من وسط السيارات المتوقفة و سلك طريقا طويلا يؤدي إلى عاصمة الولاية ، لكن الجنين سقط ميتا قبل أن تصل الزوجة إلى المستشفى، كما تعرضت لنزيف عالجها الأطباء منه، فيما سكنت العائلة أجواء حزينة جراء وفاة الجنين وتعريض حياة الأم للخطر. وتعد منطقة بارور من أسخن المناطق و أكثرها احتجاجا، حيث تتوالى احتجاجات السكان كل مرة ، ويغلقون الطريق الحيوي أمام المواطنين الذين لا ذنب لهم ولا مقدرة لهم على حل مشاكلهم.