تزايد الطلب على قارورات غاز البوتان بسبب الثلوج و موجة البرد





حياة بودينار

يتزايد هذه الأيام بسكيكدة الإقبال على شراء قارورات غاز البوتان نتيجة موجة البرد التي اجتاحت الولاية و أدت إلى تساقط الثلوج على المرتفعات بمختلف جهات الولاية ، ولم يعد طلب غاز البوتان مقتصرا فقط على المناطق التي لم تستفد بعد من غاز المدينة بل امتد إلى المناطق الأخرى التي يفضل سكانها التدفئة بغاز البوتان ما جعل محلات و نقاط بيع قارورات الغاز تشهد إقبالا كبيرا ، ليصل حسب مصادر حجم الإقبال إلى الضعف ما نشر مخاوف من ظهور أزمة بالغاز مثلما حدث السنة الماضية ، وذكرت مصادر من إدارة نفطال أن الأخيرة زادت من ساعات العمل لمضاعفة الإنتاج و السعي لتوفير كميات كبيرة تستجيب لطلبات المواطنين، ليس بالولاية فقط بل بولايتي عنابه و الطارف التابعتين لنفطال سكيكدة موضحا أن الطلب على قارورات الغاز يتزايد تباعا بشكل كبير نتيجة البرد و تساقط الثلوج الذي دفع بالمواطنين إلى شراء القارورات و تخزينها ، ونفى محدثنا إمكانية وقوع أزمة غاز لإتباع نفطال إستراتيجية محكمة من خلال توفير كميات كبيرة قبل ظهور موجة البرد و مضاعفة ساعات العمل و الإنتاج لتفادي الصراعات و ظهور طوابير بنقاط البيع .كما ذكرت مصادر أخرى أنه تمت الاستعانة برجال الدرك لمرافقة شاحنات الغاز بالمناطق التي تساقطت بها الثلوج لتفادي توقيفها بالطريق و محاولة السطو على القارورات من طرف المواطنين الخائفين أو بيعها بأسعار مضاعفة نتيجة المضاربة ،ليتم إيصالها إلى الأماكن المحددة مع ضمان عدالة توزيعها بعدما كانت لا تصل إلى وجهتها و تباع بأسعار مضاعفة على الطرقات. و قام مؤخرا الكثير من المواطنين بتحضير مخزون من قارورات الغاز بعد متابعتهم لنشرات الأحوال الجوية ما اعتبرته نفطال دليل وعي، حيث أن تحرك المواطنين قبل أزمة البرد مكنها من تخفيف الضغط و عدم اكتظاظ المواطنين خلال الأزمة ، لتتمكن من إدارة الوضع بسهولة داخل سكيكدة أما عنابة و الطارف فالشاحنات واصلت تحركاتها و نقل الغاز مستفيدة من سهولة الحركة و عدم غلق الطرقات الكبرى لتتولى فرق الدرك مواكبة الشاحنات المتجهة إلى الأماكن المحاصرة بالثلوج.