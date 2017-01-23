احتجاجات بقطاعي الصحة والتربية في تبسة





نظم صبيحة أمس أساتذة ثانوية النعمان بن بشير بالشريعة بتبسة، حركة احتجاجية عارمة قاموا من خلالها بطرد التلاميذ والتوقف عن العمل بسبب تأخر صب أجور الأساتذة والموظفين في قطاع التربية بالولاية وهو الأمر الذي أثار غضب الأساتذة في الأطوار الدراسية الثلاثة ابتدائي، متوسط، ثانوي، خاصة بعدما تجاوز موعده منتصف الشهر الجاري، وجعل هذا الأمر بعض العمال قرروا الدخول في إضراب عن العمل بداية من أمس الاثنين، ورغم أن الأجور تصب في العادة بين الفاتح ومنتصف الشهر. إلا أن هذه المرة تجاوز تأخر صرف أجور عمال القطاع كل الحدود حسبهم وهو ما أجج فتيل الاحتجاجات في القطاع. وفي سياق آخر، احتج أمس عمال المؤسسة العمومية للصحة الجوارية في كل من الشريعة، العقلة وبئر مقدم حركة احتجاجية في مقر العيادة متعددة الخدمات بالشريعة بسبب تأخر صرف أجور عمال الشبه طبي من مساعدي التمريض المعينين في مارس 2016 وأعلنوا عن رفضهم المطلق التفاوض مع مدير الصحة الجوارية بسبب مشاكل مهنية وتأخر تلقي أجورهم ورفض السلطات الاستجابة لمطالبهم.

الحمزة سفيان