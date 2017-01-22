ارتفاع جنوني في أسعار الخضروات بعنابة





ارتفعت أسعار مختلف المنتجات الفلاحية إلى مستويات قياسية في أسواق التجزئة بداية من هذا الأسبوع بولاية عنابة جراء تواصل غلق الطرقات بسبب تراكم الثلوج في العديد من الولايات الممولة للولاية بمختلف أنواع الخضر والفواكه.المواطنون تفاجؤوا مع مطلع الأسبوع من هذا الغلاء الفاحش مقارنة بالأيام الفارطة بعدما بلغ أمس الأحد سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم بالسوق المغطاة “مرشي الحوت” بوسط المدينة حدود 200 دينار في حين بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الفاصوليا الخضراء 340 دج والكيلوغرام الواحد من الخس وصل إلى سقف بـ 150 دينارا والجزر بـ 80 دينار كما قفز سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا التي تعد من بين الخضر الرئيسية إلى 75 دينار في حين بلغ سعرها في سوق الجملة مابين الـ 55 و58 دج فيما استقر الكيلوغرام من الجريوات عند 140 دج دينار والبصل الأخضر عند 50 دج والعادي بـ 80 دج هذا الارتفاع المتواصل في أسعار الخضر لم يعد مفاجئا لدى المواطنين الذين اعتادوا هذه الزيادات تزامنا مع فصل الشتاء وتساقط الأمطار لكن هده المرة زادت حدتها مع تساقط الثلوج وغلق العديد من الطرقات الرئيسية بالولايات الشرقية والغربية للبلاد الأمر الذي أحدث خللا في تموين سوق الجملة للخضر والفواكه بالبوني بمختلف المنتجات الفلاحية من جهة أخرى نظرا لصعوبة إيصالها بواسطة الشاحنات بسبب انقطاع الطرق ومن جهة أخرى بسبب عزوف المزارعين عن الالتحاق بمزارعهم إلى غاية تحسن الطقس. وفي سياق ذي صلة أرجع تجار الجملة للخضر والفواكه بالبوني غلاء أسعار الخضر إلى قلة العرض بسبب الاضطراب الجوي الذي مس العديد من الولايات نتيجة تعرض أصحاب المزارع لصعوبات أثناء القيام بنشاطهم الأمر الذي أحدث ندرة في المادة بسوق الجملة وذلك ينعكس سلبا على أسواق التجزئة بالمدينة على غرار السوق المغطاة وسوق الحطاب والأسواق الجوارية الأخرى الموزعة بمختلف بلديات الولاية .

عادل أمين