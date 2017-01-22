أم البواقي/ أشرفت على تدشين عديد المؤسسات التربوية

وزيرة التربية تدعو إلى تعميم تعليم اللغة الأمازيغية عبر الولاية

22.01.2017

 

استحسنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عملية تدريس اللغة الأمازيغية التي تشهدها ولاية أم البواقي داعية خلال وقوفها على ظروف تمدرس تلاميذ مدرسة 16 أفريل بعين كرشة كل الأطراف إلى ضرورة تعميم تعليم  هذه اللغة التي باتت أمرا حتميا مبدية استعداد وزارتها لتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية  مؤكدة على أهمية تكوين الأساتذة لمواكبة الإصلاحات الجارية في المنظومة التربوية وتدارك كل الاختلالات والعراقيل التي قد تعيق هذه العملية التي تكتسي بحسب الوزيرة أهمية كبرى من طرف الحكومة كما تطرقت الوزيرة إلى أمهات القضايا التي يعرفها القطاع على غرار تسوية المخلفات المالية للأساتذة المتربصين وهي الإجراءات التي باشرتها فعليا قبل أن تواصل زيارة العمل والتفقد التي قادتها لولاية أم البواقي أين أشرفت على تدشين  مؤسسات تربوية جديدة  على متوسطة حداد عقيلة قاعدة 06 مع النصف داخلية 200 وجبة بعين مليلة استهلكت غلافا ماليا قدره 16.5 مليار سنتيم ومجمعا مدرسيا سمايلي ميلود بذات البلدية وبعين البيضاء قامت السيدة الوزيرة بتدشين متوسطة  “لالة فاطمة نسومر”  قاعدة 06 مع نصف داخلية 200 وجبة متوسطة وبأم البواقي أشرفت على تدشين ثانوية “قوراري رحمان “ التي تتسع لـ 1000 مقعد مع النصف داخلية تقدم 300 وجبة وبذات المدينة دشت متوسطة “حجام مختار” (قاعدة 06) مع نصف داخلية .هذا وقد التقت الوزيرة بقاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي مع إطارات قطاعها الذين طرحوا عديد الانشغالات العالقة بيداغوجيا وإداريا وتنظيميا كما حظيت نقابات القطاع وفيدرالية أولياء التلاميذ بلقاء خاص احتضنته قاعة الاجتماعات بمقر ولاية أم البواقي .

 

أحمد زهار

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