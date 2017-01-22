وزارة التجارة تحقق في ارتفاع أسعار الحليب والدقيق بالعديد من ولايات الوطن





ذكرت مصادر مطلعة لـ “آخر ساعة” بأن مصالح وزارة التجارة كانت قد أعطت الضوء الأخضر لمباشرة التحقيق في ارتفاع أسعار الحليب المبستر وكذا مادة الدقيق بالعديد من ولايات الوطن على خلفية تلقيها شكاوي من طرف المواطنين خاصة خلال موجة البرد التي ضربت أغلب المناطق الشمالية للوطن والتي استغلها أصحاب المحلات لرفع أسعار بعض المواد الغذائية المدعمة على رأسها الحليب والدقيق. وتفيد ذات المصادر التي أوردت الخبر بأن مصالح وزارة التجارة كانت قد تلقت شكاوي من المواطنين تتضمن استغلال المئات من أصحاب المحلات التجارية موجة البرد خاصة بالمناطق التي شهدت تساقطا كثيفا للثلوج لرفع أسعار حليب الأكياس إلى 30 دج للكيس الواحد إلى جانب رفع أسعار مادة السميد التي تدخل ضمن قائمة المواد المدعمة من طرف الدولة دعت على إثرها المصالح المعنية إلى ضرورة تشكيل لجان مراقبة عبر مختلف ولايات الوطن للوقوف على التجاوزات والتي مست بالدرجة الأولى المواد الحساسة التي تعد من أكثر المواد استهلاكا من طرف المواطنين والتي شهدت نقصا حادا خلال الأسبوع الفارط بسبب نقص التمويل و قطع الطرقات بواسطة الثلوج ما فتح أبواب المضاربة أمام أصحاب بعض المحلات بحثا عن الربح السريع جراء ارتفاع الطلب وقد دعت الوزارة إلى ضرورة تسليط عقوبات صارمة ضد جميع المخالفين تصل إلى حد الغلق وتشميع المحلات لمدة شهر كامل مع إلزامهم بدفع غرامة مالية تصل إلى مئة مليون سنتيم وتؤكد ذات المصادر بأن ذات المصالح دعت إلى استمرار المراقبة إلى غاية انتهاء موجة البرد التي مست معظم الولايات الغربية والوسطى لتصل المناطق الشرقية نهار اليوم كأقصى حد ومن جهتها وجهت مديريات التجارة نداءات للمواطنين من أجل التبليغ عن كل زيادة في أسعار المواد المدعمة خاصة الحليب المبستر الذي لا يزيد ثمنه عن 25 دج للكيس الواحد.

بوسعادة فتيحة