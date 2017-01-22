عمال التربية ينظمون حركات إحتجاجية أمام مديريات التربية نهار غد





قرر الاتحاد الوطني للتربية والتكوين القيام بحركات إحتجاجية أمام مديريات التربية على المستوى الوطني يوم غد وهذا حسب ماورد في بيان صادر من الاتحاد نهار أمس وقد طلبت ذات الجهة في بيانها من جميع عمال التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم وفئاتهم الانضمام إلى هذه التجمعات من أجل المطالبة بحقوقهم.

حنان.ب

وحسب السيد مسعود عمراوي المكلف بالإعلام والتوجيه على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فإن مطالبهم تتمثل في معالجة إختلالات القانون الأساسي/ 240/12 لضمان العدالة في التصنيف والترقية والإدماج من خلال تطبيق المرسوم 266/14 المتعلق بتثمين الشهادات الجامعية وبالأخص شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وتجسيد ذلك في القانون الأساسي فبعد صدور المرسوم التنفيذي 280/16 الخاص بالأسلاك المشتركة والتعليمة التطبيقية له رقم 01 المؤرخة في الخامس من شهر جانفي الجاري باعتباره المرجع لكل القوانين الأساسية الأخرى. من جهة أخرى عقدت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين U.N.P.E.F اجتماعا طارئا يوم السبت بالمقر الوطني للاتحاد لوضع آخر اللمسات حول مضمون الاقتراحات اللازمة لمعالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12-240 لمستخدمي التربية الوطنية والتطرق لموضوع إقصاء حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها من جامعة التكوين المتواصل وعدم تصنيفها في الصنف 11 بناء على المرسوم 14/266 ضربا لشرعية قوانين الجمهورية وذكر المجتمعون بأن الهدف الرئيسي من فتح هذه الجامعة هو منح فرصة للعمال في مختلف المؤسسات الجزائرية للدراسة خارج أوقات العمل للاستفادة من الترقية في مناصب عملهم وبعد نقاش طويل خلص الحضور إلى ضرورة إدماج جميع مساعدي والمساعدين الرئيسيين للتربية في رتبة مشرف التربية سلم 111 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266 مع ضرورة الإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية السلك و القضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال كمساعد تربية ومساعد رئيسي للتربية . وكذا تصنيف رتبة مشرف رئيسي للتربية في الصنف 122 قصد التأسيس الأولي لهذه الرتبة تثمينا للخبرة المهنية والشهادات العلمية كما طالبوا بإدماج مشرفي التربية الذين يثبتون عشر سنوات بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج وكذا إدماج مساعدي ومشرفي التربية الذين يثبتون شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها وإصدار رخص استثنائية عاجلة لترقية مشرفي التربية الذين يثبتون عشرون سنة بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في رتبة مستشار التربية سلم 14 حسب المناصب المطلوب شغلها لتغطية العجز الهائل للمناصب الشاغرة التي تعد بالمئات. وفي ذات السياق طالبت اللجنة باستحداث رتبة مشرف مكون للتربية سلم 144 وقصد التأسيس الأولي للرتبة طالبت اللجنة بادماج مشرفي التربية الذين يثبتون عشرون سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج. وألحت ذات الجهة بضرورة إنصاف خريجي جامعة التكوين المتواصل مع قانونية معادلة شهادة النجاح لشهادة البكالوريا زائد 03 سنوات دراسة في جامعة التكوين .هذا في انتظار ما ستأتي به الحركة الاحتجاجية والتي ستنظم على المستوى الوطني نهار غد.