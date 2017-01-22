تضرر أكثر من 2600 مدرسة في 13 ولاية جراء الاضطرابات الجوية

عادل أمين

أعلن مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية “نبيل بن ددوش “ أمس الأحد عن تضرر أكثر من 2600 مؤسسة تعليمية في 13 ولاية جراء الاضطرابات الجوية مما أدى إلى توقيف الدروس خاصة بولايتي تيزي وزو و بجاية اللتين سجلتا تأخرا بـ 05 أيام حيث إستدراك الدروس سيتم خلال يومي السبت و الثلاثاء مساء.«بن ددوش” وخلال تصريح (إذاعي ) أكد أن 2.689 مؤسسة تعليمية تضررت جراء الاضطرابات الجوية الأخيرة بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة منها 1.822 مدرسة ابتدائية و 164 متوسطة و 303 ثانوية . مضيفا أنه سيتم تجنيد مفتشي التربية في إطار هذه العملية لتفادي أي تأخر على مستوى المؤسسات المعنية.وكانت وزيرة التربية الوطنية” نورية بن غبريت” قد أعلنت الأسبوع الفارط عن إعداد برنامج خاص لاستدراك الدروس الضائعة جراء غلق بعض المؤسسات التربوية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها عدة ولايات.وأوضحت بن غبريت أن استدراك الدروس لا يمثل إشكالا بالنسبة للقطاع مشيرة إلى أنه تم خلال اللقاء الذي جمعها بهيئة التفتيش الأسبوع الماضي الاتفاق على إعداد برنامج يسمح بتركيز الاهتمام خلال الثلاثي الثاني حول مرافقة المفتشين للأساتذة لتعويض الدروس الضائعة.