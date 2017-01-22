التقلبات الجوية عرقلت حركة القطارات بشرق البلاد





عرفت حركة القطارات في الفترة الأخيرة تذبذبا ملحوظا بسبب سوء الأحوال الجوية بتساقط الأمطار الغزيرة وتراكم الثلوج خاصة بالولايات الشرقية للبلاد مما دعا الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية إلى تسطير برنامج مستعجل للتكفل بزبائنها بمختلف الولايات.

عادل أمين

في الوقت الذي تعاني فيه غالبية عربات نقل المسافرين من انعدام التدفئة ومراقد لائقة.من جانبه المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية” ياسين بن جاب الله” كشف في تصريح (إذاعي) أمس الأحد بأن الاضطرابات الجوية التي عرفتها معظم مناطق الوطن خصوصا الشرقية عرقلت ثلث حركة سير القطارات في الجزائر مشيرا إلى التزام الشركة بالبرنامج العادي بفضل مجهودات العمال.كما أضاف ذات المتحدث أن خطوط السكة الحديدية عرفت اكتظاظا كبيرا بالنسبة للمسافرين القادمين من شرق الوطن بسبب شل حركة مرور الطرقات.مشيرا أن معظم القطارات لم تكن مزودة بالتدفئة مما جعل المسافرين يعبرون عن استيائهم.في السياق قال بن جاب الله أنه سيتم إعادة تهيئة القطارات مع نهاية السنة الجارية .حيث سيتم تزويدها بالإمكانيات الضرورية من تدفئة ومراقد لائقة حسب تصريح ذات المسؤول.