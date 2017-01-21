تسوية المخلفات المالية للأساتذة المتربصين قبل نهاية الشهر الجاري





أعلنت وزيرة التربية الوطنية «نورية بن غبريت « عن الشروع في الإجراءات المتعلقة بتسوية المخالفات المالية لكافة الأساتذة المتربصين قبل نهاية شهر جانفي 2017 .وجاء رد الوزيرة»بن غبريت« على انشغال هده الفئة أمس على صفحتها الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» .

عادل أمين

وكانت وزيرة التربية الوطنية قد أعلنت خلال اللقاء الذي جمعها بمديري التربية عن حصول قطاعها على ترخيص من وزارة المالية لتسوية مخلفات الأساتذة المتربصين خلال الأسبوع الثالث من جانفي الجاري أو الأسبوع الأخير من نفس الشهر على أقصى تقدير. وأضافت بن غبريط بأنها قد أعطت تعليمات صارمة إلى كافة مديري التربية بولايات الوطن تقضي بضرورة لتسوية المخلفات المالية لكافة الأساتذة المتربصين الذين تم توظيفهم خلال السنة الماضية 2016 لتسوية أجورهم ومخلفاتهم المالية منذ تاريخ تعيينهم إلى غاية شهر جانفي الجاري وذلك خلال حيث سيتم صب المخلفات المالية لهؤلاء الأساتذة من طرف مديريات التربية منذ اليوم الأول لتعيينهم الأمر الذي خلف حالة من الارتياح في أوساط الأساتذة المتربصين الدين هم في أمس الحاجة إلى مخالفاتهم المالية العالقة التي ينتظرون تسويتها من طرف مدراء التربية.