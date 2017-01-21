بسبب إلزامهم بإجراء التربصات داخل ولاية عنابة

طلبة المدرسة العليا للمناجم في إضراب اليوم

21.01.2017

 

من المنتظر أن ينظم اليوم الأحد طلبة المدرسة العليا للمناجم إضرابا عن الدراسة مع القيام بوقفة إحتجاجية لمطالبة إدارة المدرسة بتلبية مطالبهم والمتمثلة أساسا في السماح لهم بإجتياز التربصات في أي مكان وأية ولاية بحسب القانون خاصة بعد إلزامهم القيام بالتربصات خلال عطلة الربيع بولاية عنابة ما إعتبره الطلبة مخالفا للقانون خصوصا وأن الإقامة الجامعية تغلق أبوابها خلال أيام العطلة وليس لديهم أماكن للإقامة كما ندد الطلبة بالأسباب التي تحججت بها الإدارة بخصوص إجبارهم على التربص بداخل عنابة بسبب عدم توفر الأموال بينما أكد الطلبة بأن المدرسة تتلقى أموال الدعم من وزارتي البحث العلمي والتعليم العالي ووزارة الطاقة والمناجم من أجل تسديد منحة الطلبة الخاصة بالتربصات.

 

حورية فارح

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