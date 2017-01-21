طلبة المدرسة العليا للمناجم في إضراب اليوم

من المنتظر أن ينظم اليوم الأحد طلبة المدرسة العليا للمناجم إضرابا عن الدراسة مع القيام بوقفة إحتجاجية لمطالبة إدارة المدرسة بتلبية مطالبهم والمتمثلة أساسا في السماح لهم بإجتياز التربصات في أي مكان وأية ولاية بحسب القانون خاصة بعد إلزامهم القيام بالتربصات خلال عطلة الربيع بولاية عنابة ما إعتبره الطلبة مخالفا للقانون خصوصا وأن الإقامة الجامعية تغلق أبوابها خلال أيام العطلة وليس لديهم أماكن للإقامة كما ندد الطلبة بالأسباب التي تحججت بها الإدارة بخصوص إجبارهم على التربص بداخل عنابة بسبب عدم توفر الأموال بينما أكد الطلبة بأن المدرسة تتلقى أموال الدعم من وزارتي البحث العلمي والتعليم العالي ووزارة الطاقة والمناجم من أجل تسديد منحة الطلبة الخاصة بالتربصات.

حورية فارح