عصابة تستغل موجة البرد والثلوج للإعتداء على المواطنين بسرايدي





بوسعادة فتيحة

أقدمت عصابة مجهولة الهوية والعدد على الإعتداء على شاب بمنطقة سرايدي بعنابة كان قد توجه بحر الأسبوع الفارط رفقة صديقيه للإستمتاع بالثلوج وجمال الطبيعة تزامنا مع موجة البرد القارس التي شهدتها ولاية عنابة على غرار باقي ولايات الوطن.حيث هاجمت العصابة الشباب الثلاثة حسب مصادر آخر ساعة بمنطقة منعزلة محاولة الإعتداء عليهم وسلبهم النقود والهواتف النقالة وكذا جميع الأشياء الثمينة التي كانت بحوزتهم أين تمكن إثنين منهما من الفرار فيما وقع الثالث في قبضتهم حيث تمكنوا من الإعتداء عليه بواسطة آلة حادة أصيب على إثرها بعدة جروح متفاوتة الخطورة على مستوى البطن والرقبة وكذا الرأس تم على إثرها نقله إلى مصلحة الإسعافات الأولية بالمستشفى الجامعي إبن رشد أين وضع تحت العناية الطبية المركزة فيما أودعت عائلته شكوى لدى مصالح الأمن بإقليم إختصاص الحدث والتي قامت بدورها بفتح تحقيق من أجل الوصول إلى أفراد العصابة التي تؤكد ذات المصادر التي أوردت الخبر بأنه يستبعد أن تكون من منطقة سرايدي حيث يرجح أن يكون أفرادها قد إستغلوا فرصة تساقط الثلوج والظروف المناخية للظفر بضحايا بالمناطق المنعزلة والعودة بعدها إلى وسط المدينة أو البلديات المجاورة علما أن أغلب سكان سرايدي يعرفون بعضهم ولا يمكن للمواطنين ممارسة السطو بالقرب من أماكن إقامتهم كونهم سيقعون في أيدي مصالح الأمن بعد أن يتم التعرف عليهم بسرعة وتجدر الإشارة إلى أن عائلة الضحية كانت قد أطلقت حملة واسعة عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي للبحث على عناصر العصابة أو التوصل إلى الكشف عن هوية أحد أفرادها من طرف مرتادي المواقع.