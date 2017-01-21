فتح خط ورقلة - تونس بداية من 12 فيفري القادم





سيتم فتح أول خط تجاري جوي منتظم لشركة الخطوط الجوية الجزائرية يربط بين ورقلة - تونس بداية من 12 فيفري المقبل حسب ما أكدته المديرية الجهوية للخطوط الجوية الجزائرية من ورقلة ويتمثل هذا الخط الجوي الجديد في رحلة واحدة أسبوعيا ذهابا و إيابا و ذلك بواسطة طائرة من الحجم الصغير نوع “أ تي آر “ التي ستنقل 66 راكبا مثلما أوضح رئيس قسم التسويق بهذه الشركة،و سيكون موعد الانطلاق من مطار عين البيضاء بورقلة كل يوم أحد على الساعة الواحدة و النصف بعد الزوال ورحلة العودة في نفس اليوم من مطار قرطاج الدولي بتونس على الساعة الرابعة و 25 دقيقة مساء،ويعد هذا الخط الجوي الجديد أول خط دولي منظم برمج من طرف الجوية الجزائرية انطلاقا من ورقلة دون الأخذ في الاعتبار رحلات الحج و العمرة حيث أن سعر التذكرة المقترح هو 19.900 دج بكل الرسوم ذهابا و إيابا للمسافر الواحد.

مايا.س