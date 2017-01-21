الجيش يحاصر مجموعة إرهابية بمنطقة مشاط بجيجل





تواصل قوات تابعة لجيش الوطني الشعبي محاصرة إحدى المجموعات الإرهابية بضواحي منطقة مشاط ببلدية الميلية ( ولاية جيجل) وذلك بعد تمكن هذه الأخيرة من القضاء على إرهابي خطير بنفس المنطقة أمسية الجمعة واسترجاع سلاح حربي من نوع كلاشينكوف ، إضافة إلى ذخيرة حية. وتقوم وحدة من الجيش الوطني الشعبي بعملية تمشيط واسعة بمنطقة مشاط التي تعد أحد محاور العبور بالنسبة للجماعات الإرهابية التي تنشط على محور جيجل / سكيكدة بعد تمكن هذه الأخيرة من محاصرة بقية مرافقي الإرهابي الذي تم القضاء عليه أمسية الجمعة والذي يعتبر حسب مصادر من المنطقة من أوائل العناصر الإرهابية التي اعتنقت العمل المسلح بهذه الجهة أوائل التسعينيات ، ويدور الحديث عن تواجد عدد غير محدد من مرافقي الإرهابي المقضى عليه بين كماشتي عناصر الجيش التي تواصل تمشيطها للمنطقة رغم الظروف المناخية الصعبة وتساقط الثلوج التي غطت جبال المنطقة وهو ما دفع بهذه المجموعة المسلحة إلى محاولة التسلل نحو المناطق الآهلة بحثا عن المؤونة بعد تضييق الخناق عليها من قبل عناصر الجيش مع الإشارة إلى أن عدد من الإرهابيين سبق وأن تم القضاء عليهم بهذه المنطقة التي تتسلل منها هذه الجماعات نحو ولاية سكيكدة

أ. أيمن