الجزائر تحتضن الاجتماع الوزاري القادم لآلية دول جوار ليبيا

اتفق وزراء خارجية دول جوار ليبيا المجتمعين يوم السبت بالقاهرة بمشاركة وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل, على عقد الاجتماع القادم لآلية دول جوار ليبيا بالجزائر. وقد ثمن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري العاشر لآلية دول جوار ليبيا الذي انعقد اليوم بالعاصمة المصرية «المجهودات المبذولة من قبل الجزائر ومساعيها الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في إطار المسار السياسي الأممي عبر الحوار الليبي-الليبي الشامل والمصالحة الوطنية«. و من جهة أخرى أشاد وزير الشؤون الخارجية التونسي, خميس الجهيناوي, خلال كلمته أمام الاجتماع, بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, للمساهمة في تسوية الأزمة الليبية.