اكتشاف مخبأ للأسلحة بتمنراست

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 جانفي 2017، إثر دورية تفتيش بجنوب تمنراست قرب الشريط الحدودي بالناحية العسكرية السادسة، من اكتشاف مخبأ للأسلحة يجحوي 22 قطعة سلاح وكمية هامة من الذخيرة. وكشفت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، السبت 21 جانفي، أن الكمية المكتشفة تتكون من هاون عيار 60 ميليمتر، وقاذف صاروخي RPG-7، قاذف صاروخي RPG-2 ، مدفع SPG-9 ، رشاشين (2)عيار (14,5) ميليمتر، رشاش عيار (12,7) ميليمتر، رشاش PKT، بندقيتين(2) رشاشين FMPK، و9 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، بندقيتين (2) نصف آليتين من نوع سيمونوف، وبندقية تكرارية، بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات.