بن غبريط تعلن استدراك الدروس الضائعة بسبب سوء الأحوال الجوية





أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إعداد برنامج خاص لاستدراك الدروس الضائعة جراء غلق بعض المؤسسات التربوية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها عدة ولايات.وأوضحت بن غبريط على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة أول أمس خصصت للرد عن الأسئلة الشفوية أن» نسبة التأخر متفاوتة بين المؤسسات التربوية و ولايات الوطن مشيرة إلى أنه تم خلال اللقاء الذي جمعها بهيئة التفتيش الأسبوع الماضي الاتفاق على إعداد برنامج يسمح بتركيز الاهتمام خلال الثلاثي الثاني حول مرافقة المفتشين للأساتذة لتعويض الدروس الضائعة .وأضافت أن للأستاذ حرية التصرف لاستدراك هذه الدروس من خلال سلطته التقديرية الخاصة بتنظيم الوقت وتقسيمه بالشكل الذي يضمن تعويضها كاملة و بخصوص اللقاءات الثنائية التي شرعت فيها وزارة التربية الثلاثاء الماضي وشهدت استقبال مكتب الاتحادية الوطنية لعمال التربية أشارت بن غبريط إلى أن المعيار في اختيار النقابات يعود»للأقدمية» مجددة التأكيد بأنها ستقوم باستقبال النقابات الأخرى خلال الأسابيع القادمة. وكانت وزيرة التربية الوطنية قد اجتمعت بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية بالمكتب الوطني للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين بقيادة الأمين العام شابخ فرحات والذي من خلال هذا اللقاء تم التطرق إلى مجموعة من الانشغالات ذات الطابع الاجتماعي المهني وأخرى ذات طابع تربوي كما تم تقديم اقتراحات.

عادل أمين