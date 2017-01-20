غرق رب أسرة بواد ديار العرب والسمان يغلقون طرق قسنطينة - القل

لقي رب أسرة في العقد الرابع من العمر أب لـ 4 أطفال حتفه صبيحة الأربعاء بواد يفصل قرية ّ بوالطمين عن الطريق الرئيسي، حيث انزلقت قدمه من على أنبوب طوله أمتار يربط بين ضفتي واد امتلأ بالمياه خلال الأيام الماضية ليسقط وسط المياه، ونظرا لطول الواد وارتفاع منسوب المياه عجزت كل الجهود المبذولة في انتشال جثته إلى غاية صبيحة الخميس اين تمكن عناصر الحماية المدنية من الدخول إلى الواد الذي انخفض منسوب مياهه قليلا من انتشال الجثة و نقلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش تمهيدا لعرضها على الطبيب الشرعي لتأكيد الوفاة. وعقب نقل الجثة انتفض سكان قرية بوالطمين وانتقلوا إلى الطريق الرئيسي الرابط بين ولاية قسنطينة و القل وصولا الى ولاية جيجل، أين قاموا بإغلاقها بمنطقة “ قرية عيبش” ووضعوا الحجارة و كل الأشياء التي وجدوها بطريقهم وقطعوا الطريق مانعين السيارات من المرور ما خلق أزمة مرورية خانقة امتدت لساعات ، مطالبين بحل مشكلة غياب جسر يربط قرية “ ديار العربّ بالطريق الرئيسي الرابط بين قسنطينة و تمالوس ، حيث أن القرية تقع أسفل الطريق يفصلها واد عن الطريق الرئيسي، وتتواجد بها مدرسة ابتدائية ويستعين السكان من أجل الدخول أو الخروج للقرية على طريقين فقط، إما قطع واد دائما تجري مياهه كما أنه عميق و قطعه صعب أو “ طريق الانتحار” من خلال المشي فوق أنبوب غليظ ولزج طوله عدة أمتار، حيث يمشي فوقه السكان لمسافة معتبرة بحذر شديد، ولم يكن الحظ حليف رب الأسرة الذي انزلقت قدمه فسقط في الواد، ويشكل الأنبوب تحديا كبيرا للسكان ، ففي فصل الصيف ورغم جفاف الواد يعتبر المرور عليه انتحار لعلو الأنبوب ووجود كمية كبيرة من الحجارة أسفله أما الشتاء فالغرق أكيد دون شك.





آخر ساعة حذرت من الأنبوب سابقا و السلطات تجاهلت نداء السكان





سبق لجريدة “ آخر ساعة “ في أعداد سابقة أن تطرقت لمشكلة سكان ديار العرب و انعزالهم عن العالم الخارجي جراء عدم وجود جسر يربط بين القرية و الطريق الرئيسي المؤدي من جهة إلى الجهة الغربية للولاية و من الجهة الثانية إلى عاصمة الولاية وولاية قسنطينة وحذرت من خطورة المرور على الأنبوب خاصة بالنسبة للأطفال المتمدرسين الذين يقطنون الجانب الأخر من القرية أو الأساتذة و الطاقم التربوي للمدرسة الذي يعانون الأمرين من أجل الوصول الى المدرسة حيث يصارعون الموت يوميا وهم يقصدون المدرسة التي يحيط بها أيضا خطر وجود سكة حديدية بجانبه ما يجعل التلاميذ مهددين من خطر القطار ووجود بركة مائية كبيرة قال السكان في تصريح سابق للجريدة أن ترابها يبتلع كل من ينزلق فيها، ووجه حينها السكان نداءات استغاثة إلى سلطات من أجل بناء جسر لفك العزلة عن المنطقة و حماية أرواحهم لكن الجهات المعنية التزمت الصمت و النتيجة أرواح تزهق دون ذنب ارتكبته.

حياة بودينار