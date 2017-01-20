مفتش رئيسي بمديرية التجارة يرفض الحكم الصادر بحقه ويطالب بمحاكمة ثانية

- وفاة موظف بالأمـــــــن الــــــولائي بالمسيلـــــة
- التقلبات المناخية ستمس 12 ولاية : اضطراب جوي جديد وتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها على 800متر
- ابعاد مجاني لم يكن لأسباب فنية : فرقاني: ليكنس مطالب بحمل حقائبه والرحيل
- ايمن عيد النور مدافع المنتخب التونسي يؤكد : « أنا أفضل بكثير من محرز»
- أنصار الخضر يهاجمون اللاعبين وسليماني ويحتجون على روراوة والاتحادية
هل تعتقد ان حظوظ المنتخب الجزائري مازالت قائمة للتأهل للدور الثاني بعد هزيمته امام تونس
-
نسبة التأخر متفاوتة بين المؤسسات التربوية : بن غبريط تعلن استدراك الدروس الضائعة بسبب سوء الأحوال الجوية
- حاول اجتياز أنبوب طوله أمتار ليصل إلى الطريق الرئيسي : غرق رب أسرة بواد ديار العرب والسمان يغلقون طرق قسنطينة - القل
-
التقلبات المناخية ستمس 12 ولاية : اضطراب جوي جديد وتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها على 800متر
-
بالإضافة لآلاف الارواح التي تروح ضحيتها سنويا : 560 مليون سنتيم تكلفة الضحية الواحدة من حوادث المرور
- ربط أكثر من 1400 منزل بالغاز الطبيعي بقالمة
-
جيجل /فيما طلب « مير « أولاد رابح الاستنجاد بالمروحيات لإيصال الغذاء لبعض المناطق : الثلوج تمنع أعوان سونلغاز من إعادة الكهرباء إلى بلدية ايراقن
-
طباعة ما يقارب 14868 كتابا مدرسيا بطريقة «البراي» : توفير أكثر من 44 مليون كتابا جديدا تحسبا للدخول المدرسي المقبل
- جيجل /استولت على مبالغ مالية معتبرة من حسابات موظفين وأساتذة جامعيين : الدرك يفتح تحقيقات بشأن شركات وهمية للنصب والاحتيال
-
الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز من سوق أهراس: : «لا زيادة في تسعيرة الكهرباء والغاز
- التابعة لدائرة نقاوس بولاية باتنة : سكان بومقر يحتجون على الغاز وينتفضون ضد المير
- من بين المستفيدين لاجئين أفارقة : أمن باتنة في خرجات ميدانية لتقديم يد المساعدة للأشخاص المعوزين ودون مأوى
-
فيما تم حجز 74 خطبة للزعيم الروحي للجماعة و 35 كتابا و22 مطبوعة و قرصين مضغوطين : الدرك يوقف 7 عناصر من الطائفة الأحمدية بقسنطينة
- عين البيضاء / في ظل الخلاف الدائر بين سيارات النقل الحضري وحافلات النقل : مديرية النقل تعد الطرفين بوضع مخطط سير استعجالي يحدد نقاط الوقوف والتوقف
تعليقات (0 منشور) :
أضف تعليقك