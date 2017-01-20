اضطراب جوي جديد وتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها على 800متر





عادل أمين

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن عودة الاضطرابات الجوية وتساقط الثلوج ابتداء من ليلة الجمعة الى غاية يوم غدا الأحد بعد تحسن ملحوظ في الطقس خلال اليومين الاخيرين ودلك بعد الاضطراب الذي مس نهاية الاسبوع المناطق الغربية للوطن حيث ستعرف 12 ولاية تقلبات جوية بتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 800 متر.وقالت المكلفة بالإعلام لدى الأرصاد الجوية هوارية بن رقطة بأن هذا الاضطراب سوف يتوجه تدريجيا إلى ولايات الوسط والشرق والمناطق التي يصل علوها بين 800 و900 متر. والولايات المعنية بهذه الثلوج هي كل من تلمسان والنعامة، سيدي بلعباس، البيض، تيارت، سعيدة، شمال الأغواط، الجلفة والمدية إضافة إلى بعض المناطق الشرقية مثل البويرة، برج بوعريريج، سطيف وكذا تيزي وزو حيث سيبلغ سمك الثلوج أو يتجاوز 25 سم محليا وهذا ابتداء من ليلة أمس الجمعة على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية منتصف نهار غدا الأحد.